11 Haziran 2020 Perşembe

Son Beş Yılın Kralı



Futbol topu
Son 5 Sezonda, Kulüp ve Ülke takımları için attıkları gol sayıları;
Birincilik madalyası
Lewandowski 275 Maç - 245 Gol
İkincilik madalyası
Messi 271 Maç - 239 Gol
Üçüncülük madalyası
Ronaldo 257 Maç - 234 Gol
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