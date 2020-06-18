18 Haziran 2020 Perşembe

Kupa Koleksiyoncusu


24 yaşındaki Kingsley Coman, üst üste 8. lig şampiyonluğunu kazandı
Kupa
2019-20: Bayern Münih
Kupa
2018-19: Bayern Münih
Kupa
2017-18: Bayern Münih
Kupa
2016-17: Bayern Münih
Kupa
2015-16: Bayern Münih
Kupa
2014-15: Juventus
Kupa
2013-14: PSG
Kupa
2012-13: PSG
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