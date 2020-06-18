18 Haziran 2020 Perşembe

Napoli İle İlk Kupa


Gattuso: "Oyuncularımda istek, tutku görmediğimde çok sinirleniyorum. Kariyerimde hiçbir pişmanlık yaşamadım, oyuncularımın da böyle davranmasını istiyorum. Bir şeyleri doğru yaparsan, mutlaka karşılığını alırsın. Ben, Futbol Tanrısı'na inanıyorum."
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