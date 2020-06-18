18 Haziran 2020 Perşembe

İanis Ve Babası Hagi


Gheorghe Hagi: “Türkiye, potansiyelli ve üst düzey bir ülke. Kendimin ve ülkenin fikirlerinin aynı paralelde ilerlediğini gördüm. Bu yüzden Türkiye’ye gittim.
“Avrupa’da kupa kazanırsak özel bir prim alacağımı yazan bir maddenin olduğu kontrata bile sahiptim ve bu gerçekleşti. Bunu önceden planlamıştım.
“İspanya ile oynanan bir maç sırasında bir çocuk yanıma geldi ve benimle resim çektirdi. Bana, Ianis’in babasıyla resim çekildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Sanırım şu an Ianis’in babası olarak tanınıyorum.”

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