Şimdi Değilse Ne Zaman

Galatasaray'da altyapıdan yükselen stoper Emin Bayram, Marcao’nun sakatlığında şans bulabilirse bir anda parlayabilir. Avrupa kulüplerinin takibinde bulunan genç oyuncu için Terim, Ozan Kabak’ta izlediği stratejiyi uyguluyor. Teknik direktör Fatih Terim’in bu sezon kadroya dahil ettiği Emin, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyemese de iki maçta kulübede oturdu. Avrupalı scoutların yakından takip ettiği Emin Bayram’ı Terim, 16 yaşında iken Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor’a karşı ilk on birde sahaya sürdü. Genç stoper, Süper Lig’de ise sadece Konyaspor ile deplasman maçında, son anlarda sahaya girmişti.
Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Emin Bayram’ı Ozan Kabak gibi hazırlayan Fatih Hoca, özellikle altyapıdan çıkması nedeniyle futbolcuya ayrı bir önem veriyor. Emin’in mental ve fiziksel olarak hazır hale gelmesini bekleyen Terim bu nedenle Ozan Kabak’ta izlediği stratejiyi izliyor. Ozan Kabak da ilk önce kadroya dahil olmuş ve aylarca antrenmanlara çıkmıştı. Böylece Ozan fiziksel olarak kendi yaş grubundaki oyunculara göre gelişim göstermişti. Emin Bayram için de aynı yolu izleyen Terim, eğer üçüncü stoper olarak kadroda yer alan Ahmet Çalık’tan istediği verimi alamazsa Emin’e şans verebilecek. Marcao sakatlanmamış olsa, Emin’in sezon sonuna kadar takımla beraber antrenmana çıkıp, yaz kampının ardından yeni sezona hazırlanması hedefleniyordu. Ancak şartlar planları öne çekti. Altyapıdan yetişen ve 11 milyon euroya satılan Ozan Kabak’tan sonra Galatasaray’ın yine önemli bir bonservis geliri elde edeceği yetenek olarak gösterilen Emin Bayram’ı Avrupa’nın birçok kulübünün mercek altına aldığı öğrenildi.
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