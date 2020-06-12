12 Haziran 2020 Cuma

Kamerun & Rusya


Milla Dünya kupalarında gol atan en yaşlı futbolcuydu... Salenko ise bir maçta attığı 5 golle yine rekor kırmıştı.
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