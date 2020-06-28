28 Haziran 2020 Pazar

Ne Eksik Ne Fazla


Abdülkadir Ömür elbette bir Emre Mor değil ama yok Messi yok 30 milyon Euro diye gazlamanın anlamı yok. Yetenekli,takıma katkı verir o kadar... Bir takımı tüm sezon taşıyıp,şampiyon yapacak kadar büyük futbolcu değil abartmayalım.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 