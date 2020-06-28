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MHY Konusunda Fikrim
Mert Hakan Yandaş iyi oyuncu mu? İyi oyuncu... 8 numara olarak Belhanda'dan daha fazla katkı verir kesinlikle. Elbette büyük takıma gelince geliri artacak ona da eyvallah ama bunun bir sınırı olmalı. Sivasspor'da yıllık 700 bin TL alan topçuya GS yıllık 9 milyon TL ,
FB ise yıllık 15 milyon TL teklif etmiş. Bunlar şu futbol ekonomisinde çılgın rakamlar...Hiç bir meslekte gelirin bir senede 20 kat artmaz. Bunun ne mantıkla ne matematikle açıklanacak yanı yok. FB devre arası Falette'e imza attırabilmek için Sadık'tan maaş indirimi rica etti.
Bu iş menajer kızıştırması ve GS durması gereken yerde durdu... Vedat Muriqi'de olduğu gibi yine sidik yarıştırmadı. MHY henüz büyük takımda kendi oyununu ispatlamamışken bu para kumar. GS menajerine x4 ,futbolcuya x2 fazla vermeyerek doğru yaptı.
GS son iki yılın şampiyonu FB ise iki yıldır utanç sezonlar yaşıyor. Geçen sezon son anda düşmedi bu sezon 10 hafta daha olsa küme düşer. O yüzden Ali Koç böyle çılgınlık yapmak zorunda hissediyor kendini çünkü taraftarda da kredisi bitti.
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