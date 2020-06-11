Bir Zamanlar Galatasaray

Andres Fleurquin: "Avrupa'da 11 sezon futbol oynadım. İlk 2 sezonum Avusturya'daydı. Sturm Graz ile harika 2 yıl geçirdim. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Sonra Galatasaray'a gittim ve 1 yıl geçirdim. Türkler inanılmazdı. Futbol için deliriyorlardı."
Galatasaray'dan ayrıldım. Çünkü, paramı alamıyordum. Sonra Rennes'e gittim. Başta Bergeroo vardı. Sonra, Vahid Halilhodzic geldi. Tam bir aptal! İlk antrenmanda benimle birlikte 2 Arjantinli'yi kenara ayırdı. Bize "Siz Güney Amerikalıları hiç sevmiyorum" dedi."
Halilhodzic beni yedek takıma gönderdi. Ben 6 ay önce Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. Barcelona'ya gol atmıştım. 6 ay sonra ise Rennes'in yedek takımıyla amatör ligde oynadım. Çılgın günlerdi."
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