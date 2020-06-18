18 Haziran 2020 Perşembe

Napoli'nin En Golcüsü


Dries Mertens 122 golle Napoli tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu. Bir çok futbol hesabı Maradona’dan çok gol attıkları için bu fotoğrafı koymuş fakat ikisinin de ne Avrupa Kupası Şampiyonluğu var ne de Scudetto’su.
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