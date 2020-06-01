1 Haziran 2020 Pazartesi

Tekmeci Melo


Melo: "İnsanların aklına ben gelince herkese tekme attığımı söylerler ama ben sadece tekme atmaktan ibaret değilim. Juventus, Inter, Fiorentina ve Galatasaray'a herkese tekme attığım için gitmedim. 15 tane kupa kazandım. Kalitem de biraz var."
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