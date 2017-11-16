16 Kasım 2017 Perşembe

Zlatan'a Dua


Zlatan Ibrahimovic: “Chelsea maçında Rooney “Tanrım lütfen gol atayım” diye dua etti. Ona baktım ve gülümsedim anlamadı tabi. Sonra ona asist yaptım. Tanrı’ya teşekkür etti. Ona dönüp “Önemli değil” dedim.”
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