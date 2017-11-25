25 Kasım 2017 Cumartesi

Kralın Yedilisi


Şampiyonlar Ligi’nde 7 farklı takımın formasıyla sahaya çıkan ilk futbolcu: Zlatan Ibrahimovic
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