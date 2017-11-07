7 Kasım 2017 Salı

Hakemler Kötü O kadar


Bazen taraftarı olduğumuz kulübe karşı operasyon falan diyoruz ama Türk hakemleri gerçekten kötü...Bu elle oynamayı görmemenin başka açıklaması olmaz...İddaa oynamıyorsa tabii ki.
Ortayı Yapan zaman:
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