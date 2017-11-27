Latovlevici Sorunsalı

Asamoah transferi olmayınca son gün alınan Latovlevici'nin Linnes'e göre asıl mevkisi sol bek diye hele Avrupa kupası CL olmayan bir sezonda idare eder diye düşünmüştüm...İyi niyetinden şüphe eden zaten yoktur ama yaşadığı sakatlık ve fizik olarak tam hazır olmamasına ek olarak kısmen zorluk derecesi yüksek maçlarda kaybedilen puanlar sonrası şimşekleri üstüne çekti...
Mevcut hali ile 11 e Linnes'ten önce yazılması çok zor...
Takım iç sahada 1-0 önde ve ligde lider durumda iken tribünlerin ısrarla bir futbolcuyu ıslıklaması Ergen Twiter kullanıcısı hareketi kimse kusura bakmasın.
Devre arası sol bek ve sol ayaklı stoper transferi gerekiyor kuşkusuz.
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