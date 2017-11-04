Galatasaray : 5 - Gençlerbirliği : 1

Maçtan önce skoru yazayım...Hep söylerim 4-0 ya da 6-0 da yenen gole üzülmem ama 5-0 çok yakışıklı skor...5-1 sevimsiz gelir bu anlamda... Derdini ....yim diyene de saygı duyarım.
Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında kaybedilen 5 puan sonrası bu 5 gollü galibiyet takıma moral oldu diyebiliriz...Rakip kötü takım ve düşme potansiyeli var kabul etmek gerek.
İlk gol akan oyunda bu ülkede pek şahit olmadığımız kalitede bir goldü.Gomis'in Mariano'ya asisti birinci sınıf iş.
Kağıt üstünde 3 lü savunma gibi dursa da savunma kayarak oynadığında çoğu zaman rakip gelirken 4 lü oluyor zaten. Feghouli yokluğunda çift forvet Eren-Gomis tercihi zayıf rakibe karşı mantıklıydı. Rakip savunma önünde yalnız kalan Gomis'i desteklemek ve ileri de kendine özgüveni anlamında Eren takıma sıcak tutulması gereken biri.Üçlü savunmada Maicon-Serdar-Denayer hepsi sağ ayaklı,sol ayaklı stoper gerekiyor kadroya.Linnes ve Latovlevici ile idare ediyoruz ama Asamoah ya da o kalibre sol bek şart.
Kart sınırında olan Fernando ve Maicon 4-0 dan sonra kenara geldi doğal olarak.Serdar'ın cezalı olması Başakşehir maçı öncesi iyi olmadı. Gelecek hafta savunma Mariano-Maicon-Denayer-Linnes olur bence...
Belhanda bu takımın pas ve hücum başlangıcı, önemini ve varlığını tartışanla futbol konuşmam..Hala Sneijder üzerinden değerlendirilmesi de çok gereksiz ve anlamsız.
Belhanda Alex-Hagi-Sneijder tipi bir 10 numara değil daha çok 8,5 numara bir orta saha futbolcusu.Duran topları çok etkili kullanıyor ayrıca akan oyunda pas tercihleri ve asistten önceki pasları ki ben bunu asist kadar önemserim çok başarılı.
Ndiaye ve Feghouli olunca çok daha hücum aksiyonu fazla takım olacağız kuşkusuz hele evimizde oynadığımız maçlarda.
Bu maç özelinde Mariano sağ kanadı baştan sona öyle iyi kullandı ki Feghouli'yi aramadık desem yeridir.
Garry Rodriquez hücuma hareket ve çeşitlilik katıyor. Şut atma , adam geçme tipi denemeler ile aksiyon yaratıyor.Özellikle iç saha maçlarında kadroya ilk yazılması gereken kişilerden biri.
Eren-Tolga-Linnes-Garry herkese maç maç dönem dönem ihtiyaç var...Kadroyu doğru yönetmek Tudor'un işi... Elbette hataları oldu ama ilk 11 maç süreci fena yönetmedi diyebiliriz.
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