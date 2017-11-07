7 Kasım 2017 Salı

Bu İkili Gidene Kadar Rahatız.


Aziz Yıldırım kum torbası olarak gördüğü 17 de 16 Aykut'u mümkün olduğunca takımın başında tutar..Mayıs'a kadar süreci böyle götürmek isteyecektir.
Cehennem çoktan dondu ama Galatasaray için bu ikili ne kadar kalsa o kadar kar.
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