29 Kasım 2017 Çarşamba

Bir Golcüden Daha Fazlası BG


Süper Lig’de forma giydiği 13 maçta 16 gole katkıda bulundu (13 gol ve 3 asist).
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