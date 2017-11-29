29 Kasım 2017 Çarşamba

X Faktör GR


Galatasaray, ligde Rodrigues'in ilk 11'de olduğu maçlarda %90'lık galibiyet yüzdesi yakaladı. Rodrigues'le başladığı 10 maçın 9'unu kazanan Galatasaray, kulübede oturduğu 3 maçta ise galip gelemedi.
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