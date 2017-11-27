Galatasaray : 2 - Alanyaspor : 0

Öncelikle bir hafta önce 5 gol yemiş takım için 40 bin taraftarın tribünlere gelmesi şampiyonluğa inancın göstergesidir,takdir ediyorum.
Çift Forvet Eren-Gomis yerine çift kanat Yasin-Rodrigues tercihi Tolga'nın maç öncesi sakatlığı nedeni ile oldu bir anda.
Rodrigues'in mevcut kadro yapısında önemi büyük...Topu hücuma taşımak ve tempo anlamında neredeyse alternatifsiz şu an...Sağlam bir yaz kampı yaşamadığı için devre arası hazırlık dönemine kadar Feghouli durumu idare ediyor diyebiliriz.
Belhanda'nın sorumluluk alma ve skor katkısını bir seviye yukarı taşıması gerekiyor.
Yasin, Latovlevici için ayrı yazı düşünüyorum.Serdar Aziz , Maicon ile uyum ve kapasite olarak Denayer'in çok önünde şu an...Sakatlık ceza olmadığı sürece bu ikili bozulmaz diye düşünüyorum.
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