27 Kasım 2017 Pazartesi

Messi'nin Yıllık Ücretleri


2005-2017 yılları arası Messi'nin Barcelona'dan aldığı ücretleri doğal ve önlenemez yükselişi.
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