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İgor Tudor'dan Türk Futbolu Yorumu
"80 milyon nüfuslu ülkede her yıl 3-4 üst seviye oyuncu çıkarmanız lazım ama bunu yapamıyorsunuz ve YETERSİZ oyuncuların oynaması için kural getirmek istiyorsunuz."
"Yabancı sınırı ile ilgili birçok şey duyuyorum. Benim de fikrim var tabii ki bu konuda. Kulüpler çok büyük yatırım yapıyor. Her sene bu kuralların değişmesi kulüpler için büyük dezavantaj. Bunlar çok büyük para kayıplarına sebep oluyor. Bu sayının azalması federasyon için çok kolay alınacak bir karar ama yanlış bir karar. Benim düşünceme göre Türk futbolundaki en büyük sıkıntı altyapılar ve hocalar. Altyapıdan oyuncu çıkarılamıyor. Yabancı kuralının azaltılmasından ziyade altyapılara yatırım yapılmalı. Hocalar eğitilmeli. 10 yaşından 18 yaşına kadar çok önemli bir periyot var. Sadece futbol anlamında değil, iş etiği anlamında da oyuncular geliştirilmeli. Hocalar onları yönlendirmeli. Kimse iyi bir Türk oyuncusunu oynatmamak istemez. İyi bir oyuncu varsa takımınıza koyarsınız. Türk futbolu altyapılara odaklanmalı. Federasyon işin son boyutuna odaklanıyor. İşin başlangıcına gelmek bunun için bir şey yapmak lazım. 80 milyonluk bir ülkeden her sene 3-4 tane kaliteli oyuncu yetişmesi lazım. Altyapı hocalarına yatırım yapılmalı. Almanya da bu sistemi yaptı ve bunun sonuçlarını alıyor. Bu yatırım yapıldıktan sonra 4-5 sene beklenilmeli ki bu yatırım meyvelerini versin. Bence yanlış bir yol düşünülüyor."
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