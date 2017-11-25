25 Kasım 2017 Cumartesi

Kewel Hoca


Bir gün belki Galatasaray...Yakışır mı? Yakışır.
Ortayı Yapan zaman:
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