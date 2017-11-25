25 Kasım 2017 Cumartesi

İtalya Ve Dünya Kupası


Christian Vieri: "Amerika'nın Dünya Kupası'na gitmemesi problem değil. NBA, Amerikan futbolu ve beyzbolları var. İtalyanlar'ın elinde ise yalnızca futbol ve spagetti var."
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