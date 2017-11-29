Tudor'un Geleceği

İgor Tudor'la ilgili net fikrim iyi antrenör ama kötü teknik adam olduğu...Ya da şu an için kötü değil acemi diyeyim ama ileri de iyi ve büyük teknik adam olacağı ile ilgili ciddi kaygılarım var.
Futbolculuk dönemi uzun Juventus kariyeri nedeni ile büyük takım kültürü ve tecrübesi elbette var.
Türk futbolu ve medyasını bu konudan ayrı tutamıyoruz elbette...Bu ülkede Hiddink,Mancini,Rijkaard,Prandelli ve daha nicelerine direkt hoca değil ya da futboldan anlamıyor diyen çıktığı için Tudor'a karşı ön yargılı değilim.
Akdeniz ülkelerinde futbol algısı Norveç-İsveç-Danimarka vb ülkeler gibi değil...Bu iklimde büyük maç kazanmadan ,taraftarı ve camiayı arkana alman zordur...Sivasspor maçı da 3 puan Fenerbahçe maçı da 3 puan ,şampiyon olmak için derbileri kazanmam şart değil dersen,Mayısta şampiyon bile olsan koltuğun garanti olmaz bu ülkede.
Fenerbahçe,Trabzonspor ve Başakşehir maçlarından toplam 9 puanın sadece 1 puanı alındı ve bu hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak.Fatih Terim'in mevcut durumda takım çalıştırmaması nedeni ile Tudor'un üzerinde Demokles'in kılıcı gibi durması Tudor'un psikolojisini etkiliyor bence.
Türkiye ligi ve Galatasaray'ı staj ve tecrübe yeri gibi görüp büyük ligler ve Juventus vb takımlara hazırlanma yeri gibi mi görüyor emin değilim. Taktik,diziliş kadro tercihleri, en kritik anlarda üçlü savunmaya geçme gibi kararları ilginç geliyor bana.
Bu hafta Alanyaspor maçı sonrası tavrında kısmen haklı da olsa ben doğru bulmuyorum...Doğru bulmadığım kısmı Alanyaspor maçı da Beşiktaş maçı da 3 puan ne fırtına koparıyorsunuz tavrı...Bu çıkışı Vodafone stadında Beşiktaş'ı yendikten sonra yapar eyvallah derim.
''Geçen hafta 5 yedik basın toplantısına 40 kişi geldiniz bu hafta 2-0 kazandık 5 kişi gelmişsiniz''
gideri Mourinho tarzı gibi olsa da şu an geçerliliği yok benim gözümde.
Bu üslup bile Galatasaray'ın büyüklüğünü tam kavramama hali bence.
Galatasaray'ın Başakşehir'den 5 yemesinin haber değeri vardır ve 50 kişi değil 500 kişi de gelebilir.Alanyaspor'u evinde 2-0 yenmesi olağan sonuç 5 kişi gelmesi normal zaten.
Ancak bu konudan bağımsız sosyal medya ergenleri ve Terim'e,Güneş'e hatta Kocaman'a diş geçiremeyen çapsız medya mensuplarının yabancı teknik adamlara bu şekilde tavrı benim açımdan kabul edilemez durumda.Bu nedenle Tudor'u haklı bulup savunduğum durumlar olabiliyor.
Mancini 5 derbinin 4 ünü kazanmış ama diğer maçlar nedeniyle 10 puan fark yemişti.Tudor tam tersi derbi kazanamıyor ama 6 puan önde şu anda...Ama önemli olan lig sonu zirvede olmak...Beşiktaş maçı skoru devre arası olası teknik adam değişikliğini tekrar gündeme getirir.
Terim gelmem derse ki bu yönetimle çalışması konusunda ciddi soru işaretlerim var.Ancak takım geçen seneki gibi leş kadro olmadığı için tekrar dönüp Şenol Güneş ile son kez düello yapıp en iyi benim diyebilir.
Yabancı teknik adam takımı ve ligi tanıyıncaya kadar bu sezonu kaybederiz ve bu kadro maliyeti gereği şampiyonluk şart görünüyor.
Gelecek günler her sürprize açık,yaşayıp göreceğiz.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder