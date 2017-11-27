27 Kasım 2017 Pazartesi

Maicon'un Tribündeki Eşi


Maç sırasında Maicon çok sert bir faule maruz kalınca bir ara kameralar tribündeki eşine döndü...Görüntü gerçekten ilginç...Kadın racon değil resmen kafa kesti...
Emniyete haber verin artık kimse emniyette değil !
Ortayı Yapan zaman:
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