Nuri Şahin Ve Türk Futbolu

Türk Futbolunun içinde bulunduğu durumun özetidir diyebiliriz Nuri Şahin için...İlk A milli olup gol attığı Almanya maçını canlı izlemiştim.2005 yılıydı...İlk Milli maça çıktığı yaşı, yeteneği , kariyeri ve karakteri ile en az 100 kere A milli olması gereken Nuri sadece 52 maça çıkmış...Bunu sadece yaşadığı sakatlıklara bağlayamayız. Bundesliga'da yılın oyuncusu seçilmiş, Real Madrid'e transfer olmuş bir futbolcudan bahsediyoruz.
Ama Milli takımdaki adamlık, adamsın , abicilik, grupçuluk nedeni ile hak ettiği formayı çok az giydiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Henüz 29 yaşında Milli takımı bırakma kararı alıyorsa bunu iyi düşünmek gerekir...Arda-Burak-Caner-Selçuk tayfasının asla peşine takılmadan,kulis yapmadan kim kadroya çağrılır kim 11'e yazılır muhabbetlerine girmeden verilen görevi yapmaya çalıştı bana göre.
Bu düzenin içinde olmama isteğine saygı duyuyorum,Yolu açık olsun.
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