13 Temmuz 2022 Çarşamba

Yolun Açık Olsun Marcao


Marcao'nun Süper Lig'e geldiği Ocak 2019'dan bu yana ligde forma giyen oyuncular arasındaki performansı:

Topla buluşma: 8250 🥇 İsabetli pas: 6110 🥇 Gole kapama: 36 🥇 Kazandığı ikili mücadele: 659 🥉 Pas arası: 185 🥉 Engelleme: 65 🥉
Ortayı Yapan zaman:
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