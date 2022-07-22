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Çok Mutlu Ve Gururluyum
Öncelikle çok mutluyum, Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için de çok gururluyum. Çok tutkulu bir şekilde karşılandım. Ben de bir sürü kupa kazanmak için çok büyük bir tutkuyla elimden gelen her şeyi yapacağım. Taraftarımızın tutkusu beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Onları sahada görmek ve onların desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimiz ligi en üst seviyede bitirip kupayı kazanmak ve sonrasında Avrupa’da mücadele etmek istiyoruz. İlk maçıma çıkmak ve taraftarımızın önünde performans sergilemek için sabırsızlanıyorum.”
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