13 Temmuz 2022 Çarşamba

Geçmişten Geleceğe


Metehan Baltacı: 2010 yılında Florya’nın kapısından parçalıyla girdiğimde bu anın hayaliyle yaşadım. Bugün o formayı bana veren Okan Buruk hocama ve üzerimde emeği geçen bütün hocalarıma yürekten teşekkür ederim..

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