Burada Olduğum İçin Mutluyum

Başkanımıza ve bu transferin gerçekleşmesi için çaba harcayan herkese teşekkür ederim. İnanılmaz bir taraftar var. Bu stadyumun sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum. Galatasaray tarihi geçmişi olan bir kulüp ve Avrupa'nın fatihi olarak anılıyor. Burada Galatasaray’ın ait olduğu yere gitmesi için yardım edeceğim. Takım arkadaşlarımla elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahaya çıkacağız. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim ki şampiyonlukları elde edeceğiz.”
Sergio Oliveira: Burada olmaktan onur duyuyorum! - Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı *Portekizli yıldız isim Sergio Oliveira*, transferinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bu...
8 saat önce
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