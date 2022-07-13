Dil Bilmezlik

Dün BeinSports'ta Muslera röportajı vardı. Muslera Galatasaray efsanesidir ve en az iki şampiyonlukta direkt etkisi vardır eyvallah ama hala Günaydın-Merhaba'dan öte Türkçe konuşamaması kulübün yanlışı. Gelir 2 sezon oynar anlarım 11 yıldır burada.
İspanya,Almanya gibi ülkelerde elit sporcular 6 ay ya da 1 yılda o ülkenin dili ile röportaj verecek seviyede dil öğreniyorlar çünkü kimse kuyruk gibi yıllarca sizin peşinizde dolaşan tercüman tahsis etmiyor. 11 yılda Rambo Okan olsan Türkçe öğrenirsin normal şartlarda.
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