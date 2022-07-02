Gerçekten çok mutluyum, çok güzel bir gün geçiriyorum. Umarım daha iyi günler bizi bekler, şampiyonluklar hep bizimle olur. Altay Spor Kulübü ve menajerim adına çok yoğun bir tempo geçti. Benim tek isteğim Galatasaray’da forma giymekti. Onu da gerçekleştirdik. Stadımızda formayı giymek için sabırsızlanıyorum, heyecanlanıyorum. Çok şanslıyım bence. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu çıktığımda. Umarım bu şanlı formamızla elimden geleni yapacağım.”
Hedefinin her sene olduğu gibi bu sene de kendini geliştirmek olduğunu söyleyen genç oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Galatasaray ile şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Hocamın ekibiyle birlikte bana katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Florya’da ilk idmanımı gerçekleştireceğim benim için de ayrı önemi olacak o günün. 4 Temmuz’da hem hocamla hem de takım arkadaşlarımla tanışıp bir yola çıkacağız. Umarım bu yol şampiyonluk olur. Taraftarlarımız ilk maçımızdan son maçımıza kadar her zaman bizi desteklesinler. Mayıslar bizimdir! Umarım her şey gönlümüzce olur.”
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