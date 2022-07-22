22 Temmuz 2022 Cuma

Lewandowski Barcelona'da


 Barcelona, Robert Lewandowski için Bayern Münih'e 45+5 milyon euro ödeneceğini ve Lewandowski ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.

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