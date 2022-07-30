30 Temmuz 2022 Cumartesi

Hazırım


Marcao: Galatasaray'da çok şey öğrendim. Avrupa'da oynadım, büyük tecrübeler kazandım. Artık hazırım. Sevilla'dan teklif geldiği zaman düşünmeden kabul ettim. Hedeflerimden birisi Brezilya milli takımına seçilmek.

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