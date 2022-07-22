22 Temmuz 2022 Cuma

Akman Jr.


 Hamza Akman: "Benim ilk kampım. Okan hocam bana güveniyor. Güvenini boşa çıkarmayacağım. Ailecek mutluyuz. Babam ve Efe de burada. Babamın burada olması beni daha çok mutlu ediyor."

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