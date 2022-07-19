MoMo Hakkında

Mostafa Mohamed / 250 bin Euro kiralama bedeli ve 5,5 milyon satın alma opsiyonu ! Öncelikle kiralama bedeli çok düşük, ama başka teklif gelmeyince ve gitmek isteyince böyle oluyor.
Bu paraya niye gönderdin yerine alacağın adama para vereceksin diye yorum yapan boş konuşuyor. İşin parasal kısmından bağımsız adam gitmek istiyor GİT MEK !
Kişisel kariyeri açısından haklı. 25 yaşında ve 1. forvet olmak istiyor ama olmadı. Falcao-Diagne-Gomis-Babel-Halil ile o formayı paylaştı ama adama sen ilk tercihsin denmedi. Şimdi Seferovic gelmişken gitmek istemesi çok normal.
37 yaşında Gomis kenarda oturur ama 25 yaşında Mohamed'in direkt 11 oynamak istemesi en doğal hakkı. Keşke kiralama ücreti 1 milyon satın alma opsiyonu da 7-8 olsaydı o ayrı konu ancak o performansı geçen yıl veremedi.
Son olarak Nantes'ta başarılı olacağını ve kariyerine Avrupa'da devam edeceğini düşünüyorum. 5 büyük lig için 5,5 milyon Euro çerez parası,bedava. Hele ki Mısır Milli takımın forvetini alıyorsanız.
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