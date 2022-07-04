Botheim & Solbakken

Erik Botheim ve Solbakken yaşları ve potansiyelleri gereği yapılması gereken transferler. Bu ikisi için 2-3 hafta bekleyelim fiyat biraz daha düşer dersen bir bakarsın X kulüple imzalamış. Konuşulan paralar Avrupa kulüpleri için çerez parası.
Ve Marcao'da olduğu gibi 2-3 sene sonra aldığının 2-3 katına satma şansın yüksek. Gomis ,Diagne ve Mostafa'dan bir ya da ikisi gidecek forvet şart. Babel ve Feghouli gitmişken tüm sezon Yunus ve Kerem ile geçmez skorer kanat forvet için Solbakken tarzı futbolcu da şart
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder