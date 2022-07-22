Leo Dubois Galatasaray'da

14 Eylül 1994 yılında Fransa’nın Segré bölgesinde dünyaya gelen Dubois, 2000 yılında başladığı futbol yaşamında 2009’da Nantes’a geçiş yaparak önemli bir adım attı. Nantes akademisinde yetişen ve 2014 yılında A takıma yükselen Fransız sağ bek, dört sezon Nantes ile Ligue 1 forması giydi. 106 maçta 4 gol ve 13 asistle Nantes kariyerini noktaladı.
2018 yaz transfer sezonunda sözleşmesinin bitimiyle Olympique Lyon’a transferi kariyerinde dönüm noktası oldu. Burada performansını artıran 27 yaşındaki futbolcu, Didier Deschamps tarafından Fransa A Milli Takımı’na davet edildi. 2021’de Uluslar Ligi şampiyonu olan Fransa’nın İspanya ile oynadığı finalin son 10 dakikasında forma şansı buldu. Milli formayı 13 kez sırtına geçirdi.
Lyon’da dört sezonda 129 maça çıkan oyuncu, 5 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder