30 Temmuz 2022 Cumartesi

Bir Zamanlar Rangers


 Tugay’ın, Glasgow Rangers’taki ilk maçı(Ocak/2000). Maçın ikinci yarısında, takımın şimdiki teknik direktörü Van Bronckhorst’un yerine oyuna girmişti. Rangers’ın Aberdeen’e karşı oynadığı maç

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