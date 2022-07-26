26 Temmuz 2022 Salı

Gomis & Okan Buruk


 Bafetimbi Gomis: Okan Buruk, Başakşehir'i şampiyon yaptığında kendisini tebrik etmek için aramış "Bir gün Galatasaray'ı da çalıştıracaksın'' demiştim. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray, Okan Buruk'u seçti.

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