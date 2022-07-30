30 Temmuz 2022 Cumartesi

Tugay Ve Rıdvan Buluşması


 G.Rangers'i Tugay abisinden dinliyor genç Rıdvan. Yolu açık olsun,başarılar.

Ortayı Yapan zaman:
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