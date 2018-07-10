10 Temmuz 2018 Salı

Yarı Finaller Öncesi Tahminler


Final tahmini Belçika-İngiltere olana da saygı duyarım ama bana göre finalin adı Fransa-Hırvatistan olur.
Bu seviyede 4 takımda finali hak etti tabii ki ancak aklım ve mantığım Fransa-Hırvatistan diyor bakalım.
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