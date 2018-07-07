7 Temmuz 2018 Cumartesi

Turnuvanın Yıldızı


Mevcut potansiyeli bence çok daha fazla...Zirve dönemini 2-3 yıl içinde göreceğiz büyük ihtimal...
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