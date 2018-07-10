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Panenka Vida
"Rakitiç'in sözü üzerine sol tarafa atmayı düşündüm ve kaleciyle göz göze gelmek istemedim. Ve Ladiç'in dediği gibi topa yaklaşırken sadece iyi şeyler düşündüm, ailemi,eşimi, çocuğumu..."Aklıma Panenka atmak geldi, bunu yapacak kadar da çılgın biriyim ama Ruslar ilk penaltıyı Panenka atıp kaçırınca bunun iyi bir fikir olmayacağına karar verdim. Zaferden zafere yürüyorduk ve kaçıracağım penaltı ile bize güvenen insanları üzmek istemedim."
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