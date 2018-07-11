11 Temmuz 2018 Çarşamba

CR7 Juventus'ta


🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier Lig şampiyonluğu ✅ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier Lig gol krallığı ✅ 🇪🇸 La Liga şampiyonluğu ✅ 🇪🇸 La Liga gol krallığı ✅ 🇮🇹 Şimdi sırada Serie A 🎯
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