7 Temmuz 2018 Cumartesi

Messi-Ronaldo Veda Etti

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, kariyerleri boyunca Dünya Kupası grup aşamalarından sonra gol atamadı. 🇵🇹 Ronaldo: 6 maç, 25 şut 🇦🇷 Messi: 8 maç, 23 şut
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