7 Temmuz 2018 Cumartesi

Pogba'nın İdolü


Pogba: "Dünyanın en iyi oyuncusuna karşı oynadık. Bir şeyler öğrenmek için 10 yıldır onu izliyorum. Bana futbolu sevdiren kişi ve her zaman benim idolüm olarak kalacak."
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