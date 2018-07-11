11 Temmuz 2018 Çarşamba

Fransa Maçından Sonra COURTOİS


: "Fransa bütün turnuva boyunca savunma yaptı ve bize karşı Panama gibi oynadılar. Bu utanç verici. En azından futbol oynamaya çalışan Brezilya’ya karşı çeyrek finalde kaybetmeyi tercih ederdim."
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