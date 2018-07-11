11 Temmuz 2018 Çarşamba

Marca Fark Yaratmış...

Marca, bugünkü manşetini Cristiano'ya ayırdı: "Onun gibi bir efsane asla gelmeyecek." Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla attığı tüm gollere yer veriliyor.
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